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06 ноября, 07:12

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The Economist: затягивание конфликта грозит Украине демографическим коллапсом

Украине грозит демографический коллапс – СМИ

Фото: depositphotos/reflextions

Затяжной военный конфликт может привести Украину к демографическому коллапсу. Об этом говорится в статье британского издания The Economist.

По данным СМИ, с 2022 года население подконтрольных Киеву территорий сократилось с 37 до 27–28 миллионов человек. Около 3–5 миллионов украинцев сейчас живут в России, еще более 5 миллионов – в других странах, преимущественно в Европе.

Согласно опросу киевского Центра экономической стратегии, лишь 43% беженцев планируют вернуться на родину, тогда как четыре года назад таких было 74%. Число погибших военных издание оценивает в 150 тысяч человек.

Коэффициент рождаемости на Украине упал до 0,8–0,9, тогда как в 2020 году он составлял 1,2. Для сохранения численности населения показатель числа детей на одну женщину репродуктивного возраста должен быть не ниже 2,1.

В первой половине текущего года соотношение смертей к рождениям превышало три к одному. При этом поколение, родившееся в 1990-е и 2000-е годы, является самым малочисленным в истории страны.

Журналисты со ссылкой на данные ООН указывают, что наиболее реалистичным сценарием выглядит ежегодное сокращение населения на 0,7–0,9%. При таком прогнозе к 2040 году на Украине останутся около 25 миллионов человек, если военные действия не затянутся до 2030-х годов.

По информации Европейского банка реконструкции и развития, уже сейчас Украина испытывает нехватку рабочей силы в 2,5 миллиона человек. Авторы статьи отмечают, что для восполнения дефицита стране придется полагаться на иммигрантов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина проиграет в вооруженном конфликте, то в Европу отправятся 20 миллионов украинцев.

По данным Евростата, опубликованным в июне, в 2025 году страны Евросоюза зарегистрировали почти 670 тысяч новых заявлений о предоставлении убежища. Кроме того, более 683 тысяч человек получили новый статус временной защиты для граждан Украины.

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