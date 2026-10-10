Пушилин рассказал о программе переселения из подконтрольных ВСУ городов ДНР

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Специальная программа переселения в Донецкую Народную Республику рассчитана на жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки. Об этом сообщил ТАСС глава региона Денис Пушилин.

По его словам, власти ожидают значительного количества обращений, поскольку речь идет о крупных городах.

"Наша задача – принять всех и индивидуально рассмотреть обстоятельства каждого человека, чтобы оказать необходимую помощь и содействовать возвращению к мирной жизни", – подчеркнул Пушилин.

Глава республики отметил, что в ДНР понимают, насколько непросто людям покидать свои дома. Вместе с тем он указал, что продолжающиеся боевые действия создают серьезную угрозу для мирного населения.

"Мы помним примеры, когда при отступлении враг расстреливал людей либо прикрывался ими как живым щитом", – добавил он.

Подготовку программы начали заблаговременно, чтобы снизить риск человеческих жертв и заранее оценить объем жилищного фонда, который потребуется для размещения прибывающих. На первом этапе граждан разместят в пунктах временного размещения на территории республики, где они смогут находиться до решения вопроса с жильем.

Для участия в программе необходимо переслать паспорт, ИНН и правоустанавливающие документы на жилье через чат-бот в Telegram.

"Передаваемые сведения проходят несколько этапов шифрования", – пояснил Пушилин, добавив, что для каждого обратившегося создается прямой канал связи со специалистом.

Telegram, по его словам, сейчас является наиболее доступным и понятным средством связи с соотечественниками. На сегодняшний день поступило несколько сотен обращений.

Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и сейчас находятся в Киеве. При этом, как сообщил Пушилин, они намерены в дальнейшем приехать в Донецк.

Желающим переселиться рекомендовано взять документы и вещи первой необходимости, безопасным маршрутом выехать с территории Украины через третьи страны в Россию, а затем прибыть в Донецк и повторно связаться с оператором программы.

Участникам спецпрограммы обеспечат приоритетное право на компенсационные квартиры или восстановление жилья.

Штаб обороны ДНР 7 октября призвал жителей подконтрольных ВСУ городов эвакуироваться в республику, пообещав помочь с жильем. Там рекомендовали искать "любые способы переезда в Донецк", пояснив, что "дальше будет только хуже".

