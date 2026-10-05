Пушилин рассказал, как ВСУ "цепляются зубами" за Красный Лиман

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В Красном Лимане и его окрестностях продолжаются ожесточенные встречные бои, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала"Вести".

По словам Пушилина, российские бойцы отражают контратаки украинских формирований, которые хорошо укреплены. Глава республики отметил, что ВСУ продолжают переброску сил.

"Противник прямо цепляется зубами, потому что очень громогласно заявили, что у них много успехов. Теперь они пытаются это еще и продемонстрировать. Но здесь встречают, естественно, позиции наших бойцов", – сказал Пушилин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области перешел под контроль российской армии. По данным ведомства, военнослужащие группировки "Север" выбили подразделения ВСУ из села и начали зачистку зданий, подвалов и прилегающей территории.

Перед штурмом российские военные подавили ударные БПЛА противника, после чего нанесли удары по его позициям. Одновременно подразделения "Севера" ведут бои за Варваровку, Лобановку и Резниково. По данным Минобороны РФ, в районах Николаевки, Нефедовки, Купино и Черного также наносятся удары по формированиям ВСУ.

