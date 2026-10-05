Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 11:20

Политика

Пушилин рассказал, как ВСУ "цепляются зубами" за Красный Лиман

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В Красном Лимане и его окрестностях продолжаются ожесточенные встречные бои, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала"Вести".

По словам Пушилина, российские бойцы отражают контратаки украинских формирований, которые хорошо укреплены. Глава республики отметил, что ВСУ продолжают переброску сил.

"Противник прямо цепляется зубами, потому что очень громогласно заявили, что у них много успехов. Теперь они пытаются это еще и продемонстрировать. Но здесь встречают, естественно, позиции наших бойцов", – сказал Пушилин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области перешел под контроль российской армии. По данным ведомства, военнослужащие группировки "Север" выбили подразделения ВСУ из села и начали зачистку зданий, подвалов и прилегающей территории.

Перед штурмом российские военные подавили ударные БПЛА противника, после чего нанесли удары по его позициям. Одновременно подразделения "Севера" ведут бои за Варваровку, Лобановку и Резниково. По данным Минобороны РФ, в районах Николаевки, Нефедовки, Купино и Черного также наносятся удары по формированиям ВСУ.

Читайте также


политикарегионы

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика