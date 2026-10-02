ВС РФ освободили населенные пункты в Харьковской и Сумской областях

Фото: MAX/"Минобороны России"

ВС РФ освободили населенные пункты Грачевка и Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что контроль над всеми тремя пунктами был установлен подразделениями группировки войск "Север". Кроме того, на северо-востоке Харьковской области сжимается кольцо окружения формирований противника, а также расширяется внешняя зона контроля.

"Все попытки противника вырваться из окружения пресечены", – добавили в министерстве.

Ранее российские военные поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через реку Днепр. Он использовался для переброски войск и логистических поставок военных грузов украинским группировкам в Донбассе. После этого в Киеве перекрыли три моста.

Также была атакована электроподстанция "Киевская" в Наливайковке Киевской области и производственно-промышленный комплекс в порту Измаил Одесской области.

