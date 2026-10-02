Пожар на химзаводе в подмосковном Краснозаводске потушен

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Пожар на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске полностью ликвидирован на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

В настоящее время спасатели продолжают проливку сгоревших конструкций, уточнил он.

Пожар в здании цеха химзавода в подмосковном Краснозаводске начался вечером 1 октября. Из здания эвакуировали около 40 человек, их осмотрели медики. При этом местонахождение пяти человек остается неизвестным.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Площадь обрушения – 2 тысячи "квадратов". Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена не была.

Предварительно, инцидент носил техногенный характер, однако окончательные выводы будут сделаны экспертной комиссией по результатам расследования.