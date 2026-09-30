Более 300 человек эвакуировали из-за пожара в шахте в Кузбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

305 человек выведены на поверхность из-за пожара в демонтажной камере в шахте в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что возгорание уже удалось потушить. В результате никто не пострадал.

Ранее на золоторудном месторождении Албазино в Хабаровском крае произошло обрушение горной породы. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Позднее тело погибшего рабочего вытащили из-под завалов.

