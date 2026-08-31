Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 08:59

Происшествия

Тело погибшего на руднике в Хабаровском крае вытащили из шахты

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Тело рабочего, который погиб при обрушении горной породы на золоторудном руднике в Хабаровском крае, вытащили из-под завалов. Об этом РИА Новости сообщили в краевом главке МЧС России.

"Извлекли", – сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о погибшем.

Об инциденте на золоторудном месторождении Албазино стало известно 31 августа. Там на горизонте 175 метров случилось обрушение горной породы. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Одного из них доставили в Комсомольск-на-Амуре.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП.

Новости регионов: уголовное дело возбуждено после обрушения рудника в Магаданской области

Читайте также


происшествиярегионы

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика