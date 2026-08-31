Тело погибшего на руднике в Хабаровском крае вытащили из шахты

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Тело рабочего, который погиб при обрушении горной породы на золоторудном руднике в Хабаровском крае, вытащили из-под завалов. Об этом РИА Новости сообщили в краевом главке МЧС России.

"Извлекли", – сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о погибшем.

Об инциденте на золоторудном месторождении Албазино стало известно 31 августа. Там на горизонте 175 метров случилось обрушение горной породы. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Одного из них доставили в Комсомольск-на-Амуре.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП.