31 августа, 08:10Происшествия
Природный пожар в Анапе удалось локализовать
Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"
Оперативные службы локализовали природный пожар в Анапе, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Маслова.
"На большей части территории пожар локализован. Площадь активного горения составляет 50 квадратных метров", – написала она.
Маслова уточнила, что на месте возгорания продолжают работать порядка 30 человек и около 10 единиц техники.
Пожар в Анапе начался 30 августа. На площади около 10 гектаров загорелся камыш. В целях безопасности ограничили движение транспорта по трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки около станицы Анапской.
Позднее огонь приблизился к жилой застройке. Маслова отмечала, что для недопущения распространения пламени были усилены спасательные расчеты.
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