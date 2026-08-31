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31 августа, 08:10

Происшествия

Природный пожар в Анапе удалось локализовать

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Оперативные службы локализовали природный пожар в Анапе, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Маслова.

"На большей части территории пожар локализован. Площадь активного горения составляет 50 квадратных метров", – написала она.

Маслова уточнила, что на месте возгорания продолжают работать порядка 30 человек и около 10 единиц техники.

Пожар в Анапе начался 30 августа. На площади около 10 гектаров загорелся камыш. В целях безопасности ограничили движение транспорта по трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки около станицы Анапской.

Позднее огонь приблизился к жилой застройке. Маслова отмечала, что для недопущения распространения пламени были усилены спасательные расчеты.

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