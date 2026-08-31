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31 августа, 06:39

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Bloomberg: уход Левитт из Белого дома застал врасплох администрацию США

Отставка пресс-секретаря Белого дома Левитт застала врасплох команду Трампа – СМИ

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Уход Каролин Левитт с должности пресс-секретаря Белого дома оказался неожиданным для многих в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отметили журналисты, хотя ротация сотрудников перед промежуточными выборами считается обычной практикой, отставка Левитт застала врасплох некоторых чиновников.

При этом Трамп не спешит с поиском нового пресс-секретаря. В администрации рассматривают вариант, при котором перед журналистами будут выступать члены кабинета – подобная практика уже применялась, когда Левитт находилась в декретном отпуске.

О том, что она покинет должность пресс-секретаря Белого дома, стало известно в середине августа. Это связано с тем, что она хочет уделить больше времени семье и детям. Вместе с тем Левитт станет одним из главных внешних советников президента США.

Позже Трамп в ходе выступления перед сторонниками пошутил, что недоволен тем, что пресс-секретарь Белого дома любит своих детей больше, чем его.

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