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01:39

Общество

Минпросвещения не собирается менять срок обучения в школах РФ

Фото: depositphotos/fabian19

Министерство просвещения России не намерено менять продолжительность школьного обучения. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Срок обучения в школе составляет 11 лет, как и закреплено в 273-м федеральном законе. Сегодня эта модель полностью работает и отвечает тому, что нужно современным детям", – приводит РИА Новости слова министра.

Кравцов также напомнил, что ведомство внедрило единые федеральные программы. По его словам, это гарантирует одинаково качественное образование в любом регионе страны.

Любые изменения в системе образования требуют предварительного обсуждения в экспертном и педагогическом сообществе, подчеркнул Кравцов.

Ранее министр заявил о готовности системы образования в РФ к началу нового учебного года. Были завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство. В новом учебном году в российские школы пойдут 17 600 000 детей, из них 1,5 миллиона – первоклассники.

В Госдуме предложили предоставлять родителям школьников оплачиваемый выходной 1 сентября, чтобы они могли присутствовать на линейке и провести День знаний вместе с детьми.

Средняя сумма расходов на подготовку школьника к учебе составила более 49 тыс руб

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