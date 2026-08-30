Причину крушения парома у берегов Северного Кипра установят через черные ящики

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Причину крушения у берегов Кипра парома с 267 людьми на борту установят после анализа черных ящиков. Об этом телеканалу Ahaber заявил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы.

По словам чиновника, связь с судном прервалась через 35 минут после выхода из порта. Паром полностью затонул и находится на глубине 514 метров. Министр добавил, что власти ТРСК проверяют версию о возможном столкновении парома с неким объектом.

Между тем посольство России в Турции и почетное консульство в Мерсине выясняют обстоятельства ЧП, в том числе возможное присутствие на борту россиян, говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Судно перевернулось в море у берегов Северного Кипра 30 августа. Паром начал тонуть в 2–2,5 километра от берега города Гирне.

В результате инцидента погибли 7 человек. Из воды удалось вытащить 237 человек, еще 23 ищут. В спасательной операции задействованы вертолеты и катера.