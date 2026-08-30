Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 18:42

Происшествия

Причину крушения парома у берегов Северного Кипра установят через черные ящики

Фото: AP Photo

Причину крушения у берегов Кипра парома с 267 людьми на борту установят после анализа черных ящиков. Об этом телеканалу Ahaber заявил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы.

По словам чиновника, связь с судном прервалась через 35 минут после выхода из порта. Паром полностью затонул и находится на глубине 514 метров. Министр добавил, что власти ТРСК проверяют версию о возможном столкновении парома с неким объектом.

Между тем посольство России в Турции и почетное консульство в Мерсине выясняют обстоятельства ЧП, в том числе возможное присутствие на борту россиян, говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Судно перевернулось в море у берегов Северного Кипра 30 августа. Паром начал тонуть в 2–2,5 километра от берега города Гирне.

В результате инцидента погибли 7 человек. Из воды удалось вытащить 237 человек, еще 23 ищут. В спасательной операции задействованы вертолеты и катера.

Судьба 23 пассажиров тонущего у Северного Кипра парома неизвестна

Читайте также


происшествияза рубежом

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика