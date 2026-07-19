Пассажирский паром затонул у берегов Гайаны

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Пассажирский паром MV BARIMA потерпел крушение у берегов Гайаны. Об этом сообщил министр общественных работ страны Хуан Эдгхилл, его комментарий приводит местное издание Demerara Waves.

По предварительным данным, паром следовал из столицы страны Джорджтауна в Порт-Кайтума. Спустя время поступил сигнал об инциденте. Спасателям удалось обнаружить MV BARIMA благодаря тому, что находившиеся на борту зажгли сигнальные ракеты.

Всего на борту судна находились около 116 человек. Министр уточнил, что на данный момент спасены восемь пассажиров.

"В настоящее время проводится активная поисково-спасательная операция, и мы молимся за их безопасность", – заявил Эдгхилл.

Ранее паром перевернулся на Телецком озере на Алтае. Инцидент произошел вблизи водопада Чоодор. Паром курсировал по маршруту мыс Кырсай – Артыбаш. Пассажиров на борту не было.

В результате опрокидывания судна никто не пострадал. Однако две машины, которые находились на борту судна, затонули. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

