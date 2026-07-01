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Паром перевернулся на Телецком озере на Алтае. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вблизи водопада Чоодор. Паром курсировал по маршруту мыс Кырсай – Артыбаш. Пассажиров на борту не было. В результате опрокидывания судна никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП. Прокуратура организовала проверку на предмет исполнения закона о безопасности эксплуатации водного транспорта.

В свою очередь, пресс-служба Восточного МСУТ Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. В результате ЧП две машины, которые находились на борту судна, затонули. Размер ущерба устанавливается.

Ранее трое рыбаков перевернулись на моторной лодке в Авачинском заливе. Один из мужчин успел связаться с женой по радиостанции и сообщить о случившемся. Женщина обратилась в службу "112".

Самостоятельные попытки найти пропавших, предпринятые знакомыми рыбаков, не дали результата. В район бедствия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. Также был задействован буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы.

