Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 08:55

Наука

Маленький диск Солнца и едва заметный Марс можно будет увидеть в июле

Фото: 123RF.com/claudiocaridi

Сразу несколько астрономических явлений можно будет увидеть в июле: самый маленький диск Солнца и едва заметный Марс. Об этом рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев в беседе с ТАСС.

Согласно его прогнозам, Солнце будет выглядеть особенно маленьким 6 июля. Явление станет возможным благодаря тому, что Земля достигнет афелия – самой удаленной точки на своей орбите от звезды. Расстояние между ними составит 152 миллиона километров.

В ночь на 12-е число, примерно с 02:00 до 03:00, можно будет увидеть тонкий серп старой Луны в рассеянном скоплении Плеяды, продолжил эксперт. В этот же период чуть ближе к горизонту будет заметен красноватый, едва заметный Марс.

"Наблюдать явление лучше всего, используя бинокль", – порекомендовал Санакоев.

Вместе с этим между Луной и Марсом станет заметен звездообразный объект – планета Уран. Для его наблюдения потребуется телескоп с увеличением не менее 100 крат.

Наконец, 30–31 июля россияне смогут стать свидетелями метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Его радиант будет находиться в созвездии Водолея низко над горизонтом. Однако, как отметил астроном, в течение часа можно будет увидеть лишь несколько ярких метеоров.

Ранее академик РАН Натан Эйсмонт предположил, что два огромных астероида могут упасть на Землю через 110 лет с вероятностью менее процента. Речь идет об объектах Рюгу и Бенну.

По его словам, это почувствует вся Земля, поскольку удар будет сопоставим по мощности с сотнями Хиросим. Данный прогноз был составлен на основе уже известных данных.

Читайте также


наука

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика