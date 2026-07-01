Маленький диск Солнца и едва заметный Марс можно будет увидеть в июле

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Сразу несколько астрономических явлений можно будет увидеть в июле: самый маленький диск Солнца и едва заметный Марс. Об этом рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев в беседе с ТАСС.

Согласно его прогнозам, Солнце будет выглядеть особенно маленьким 6 июля. Явление станет возможным благодаря тому, что Земля достигнет афелия – самой удаленной точки на своей орбите от звезды. Расстояние между ними составит 152 миллиона километров.

В ночь на 12-е число, примерно с 02:00 до 03:00, можно будет увидеть тонкий серп старой Луны в рассеянном скоплении Плеяды, продолжил эксперт. В этот же период чуть ближе к горизонту будет заметен красноватый, едва заметный Марс.

"Наблюдать явление лучше всего, используя бинокль", – порекомендовал Санакоев.

Вместе с этим между Луной и Марсом станет заметен звездообразный объект – планета Уран. Для его наблюдения потребуется телескоп с увеличением не менее 100 крат.

Наконец, 30–31 июля россияне смогут стать свидетелями метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Его радиант будет находиться в созвездии Водолея низко над горизонтом. Однако, как отметил астроном, в течение часа можно будет увидеть лишь несколько ярких метеоров.

Ранее академик РАН Натан Эйсмонт предположил, что два огромных астероида могут упасть на Землю через 110 лет с вероятностью менее процента. Речь идет об объектах Рюгу и Бенну.

По его словам, это почувствует вся Земля, поскольку удар будет сопоставим по мощности с сотнями Хиросим. Данный прогноз был составлен на основе уже известных данных.