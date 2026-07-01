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01 июля, 07:55

Происшествия

Обломки БПЛА повредили ЛЭП в Пензенской области

Фото: depositphotos/chungking

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над территорией Пензенской области утром 1 июля. Обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.

В результате произошедшего никто не пострадал. На месте происшествия уже работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия. В регионе продолжает действовать режим воздушной опасности.

Ранее средства ПВО уничтожили высотные ударные беспилотники ВСУ типа Hornet над трассой Р-280 "Новороссия". Дроны были сбиты огнем из стрелкового оружия и с помощью воздушных таранов расчетов ПВО.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщал о внедрении мобильных огневых групп с FPV-перехватчиками в России. Кроме того, во всех группировках ВС РФ в зоне СВО есть эшелонированная система защиты от атак украинских БПЛА.

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