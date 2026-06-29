Три мирных жителя ДНР погибли из-за атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека погибли и еще 13 мирных граждан погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за атак украинских беспилотников в понедельник, 29 июня. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

В Старобешевском районе погибли трое мужчин, ранения различной степени тяжести получили еще двое человек. Пушилин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, пострадавших от атак ВСУ выявили в Новоазовском районе, на трассе Новоазовск – Мариуполь, в Селидове Красноармейского района, в поселке Мироновский городского округа Дебальцево, в Мангушском районе, в Куйбышевском районе Донецка, а также в Старомлыновке Великоновоселковского района.

"Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления!" – добавил Пушилин.

Ранее хвойная подстилка загорелась в севастопольском селе Черноречье из-за падения фрагментов нейтрализованного дрона. Помимо этого, в районе села Полюшко из-за падения фрагментов ликвидированного беспилотника воспламенились виноградники.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о внедрении мобильных огневых групп с FPV-перехватчиками в России. Кроме того, во всех группировках ВС РФ в зоне СВО есть эшелонированная система защиты от атак украинских БПЛА.