Направление к четвертому маршруту речного транспорта появилось на экранах в поездах метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты Московского метрополитена разместили пиктограмму четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта Лужники – Киевский на наддверной навигации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Пиктограмма выведена более чем на 2,2 тысячи экранов во всех 40 поездах "Москва-2020", которые следуют по Кольцевой линии. Теперь пассажиры еще до прибытия на станцию метро "Киевская" могут узнать, в какую сторону двигаться после выхода из состава, и увидеть номер ближайшего к причалу выхода.

Ранее путь к причалу пассажиры находили только с помощью навигационных указателей на станциях и карт местности.

Пиктограммы причалов транслируются на экранах над выходами из поездов. На них отображается схема станции, пересадки на другие линии метро, выходы к железнодорожным вокзалам и другим объектам. Такая информация доступна в поездах "Москва-2020", "Москва-2024" и "Москва-2026", оснащенных наддверными экранами увеличенной площади. Сейчас улучшенная навигация доступна на пяти линиях: Замоскворецкой, Кольцевой, Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Троицкой.

Ранее напольную навигацию начали тестировать на Ленинградском вокзале. Новые указатели показывают пассажирам выходы в город, путь к поездам дальнего следования, к ближайшим станциям метро и МЦД.

Напольная навигация выполнена в единой цветовой гамме с другими указателями. Ее разместили в тех точках, где пассажиры обычно принимают решение о дальнейшем пути следования. Наряду с такими элементами на вокзале используются и цифровые указатели.

