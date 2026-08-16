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16 августа, 14:32

Происшествия

Один человек погиб и четверо ранены в ЛНР из-за ударов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в Луганской Народной Республике за последние сутки в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

"В Белокуракинском муниципальном округе вражеский БПЛА атаковал гражданскую грузовую "Газель". Водитель, уроженец Ростова-на-Дону, погиб от полученных травм", – написал Пасечник.

В Лисичанске беспилотник ударил по водовозу региона-шефа республики Татарстан. В результате ранения получили мужчины в возрасте 33 и 44 лет. В Сватовском муниципальном округе атаке подвергся многоквартирный дом, из-за чего пострадала 66-летняя женщина.

На автодороге в Новопсковском муниципальном округе дрон ударил по легковой машине. В результате оказался ранен 42-летний водитель.

Кроме того, в Курской области в селе Будки Глушковского района при атаке беспилотника на гражданский автомобиль погибла женщина-пассажир. Водитель машины получил ранения. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что у пострадавшего выявлена акубаротравма и ссадины. Ему оказали первую помощь.

Ранее киевский режим нанес удар по гражданскому автобусу, в котором ехали работники одного из предприятий Белгородской области. Атака была совершена в Ракитянском округе. В результате женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Кроме того, одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Еще три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения. У одной женщины, по предварительным данным, диагностирована акубаротравма. Всем пострадавшим оказана помощь.

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