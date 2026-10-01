Курьеры в Москве совершают свыше 750 тысяч поездок в сутки

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Курьеры в Москве совершают более 750 тысяч поездок в сутки. Об этом рассказал руководитель направлений курьерских сервисов и инфраструктуры проектов новой мобильности в столичном Дептрансе Егор Пашенцев на паблик-токе компании "Яндекс" с курьерами.

Он отметил, что всего в столице работают 135 тысяч курьеров. Из них 36 тысяч наблюдаются на столичных дорогах ежедневно.

Пашенцев отметил, что сервисами доставки пользуются 80% москвичей, что свидетельствует о максимальной востребованности сервиса. Кроме того, каждый пятый житель столицы совершает покупки онлайн.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ намерен до конца года определить города, где пройдет эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. При этом закон, который определит порядок такой доставки, планируется внести в Госдуму в течение ближайших недель.