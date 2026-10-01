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01 октября, 16:22

Политика

Патрушев предупредил НАТО о быстром ответе в случае агрессии в отношении Калининграда

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Любые реальные шаги НАТО против Калининградской области обернутся быстрой и адекватной реакцией России. Об этом заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его мнению, заявленные Альянсом намерения так и останутся словами, осуществить их на практике не получится. Если же кто-то попробует перейти к делу, ответ последует незамедлительно, а ситуация перейдет в совершенно иную плоскость. Патрушев напомнил, что Москва уже не раз делала такие заявления.

"Североатлантический альянс, в случае если начнет какие-то агрессивные военные действия против Калининградской области, пожалеет об этом", – подчеркнул помощник президента.

В конце сентября посольство РФ в Бельгии предупредило НАТО о недопустимости провокаций у границ Калининградской области. По мнению дипломатов, наращивание присутствия Альянса в этом районе опасно балансирует на грани прямого столкновения. В Москве также дали понять, что не намерены оставлять действия НАТО без ответа, обладая достаточным военным потенциалом для защиты своих рубежей.

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