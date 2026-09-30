Песков напомнил Европе о ядерном ответе в случае блокады Калининграда

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Любые попытки блокады российских территорий, в том числе Калининградской области, повлекут ядерный ответ – это предусмотрено нормативными документами РФ, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить "горячим головам" в Европе наши установочные документы на этот счет", – сказал Песков.

Ранее российское посольство в Ирландии не исключило возможность использования Москвой всего своего арсенала, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области при попытках стран НАТО изолировать регион. Аналогичное предупреждение в адрес НАТО и МИД Бельгии направило посольство РФ в Брюсселе.

Изначально с угрозами в адрес Калининграда выступал глава МИД Литвы Кестутис Будрис. Он, в частности, призывал НАТО к силовым действиям против российского региона и указывал, что страны Прибалтики имеют все средства, чтобы сровнять с землей базы в Калининградской области.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что РФ обладает всеми средствами для того, чтобы сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить ее базы. В МИД РФ добавили, что Альянс не имеет шансов заблокировать или захватить Калининград. При этом в самом Вильнюсе указывали, что у Литвы нет данных о подготовке Россией каких-либо враждебных действий.

