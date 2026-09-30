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30 сентября, 14:24

Происшествия

Жительницу Керчи оштрафовали за любовные надписи в подъезде дома

Фото: MAX/"Полиция Крыма"

Суд назначил жительнице Керчи штраф за любовные надписи в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма в MAX.

По данным ведомства, женщина нарисовала аэрозольной краской красные сердца и написала на стене, полу и входной двери чужой квартиры: "С днем рождения", "Я тебя люблю", "Прости меня. Я тебя никому не отдам". В соцсетях предположили, что таким образом она решила поздравить с днем рождения своего партнера.

Хозяйка квартиры написала заявление в полицию. В результате на женщину составили административный протокол за мелкое хулиганство. Она не стала отрицать свою причастность и заявила, что готова самостоятельно закрасить надписи и привести подъезд в порядок.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, что штраф до 40 тысяч рублей и тюремный срок вплоть до 5 лет можно получить за граффити на зданиях и общественном транспорте. Также мерой наказания может стать арест до 3 месяцев.

Под наказание рискуют подпасть те, кто рисует на зданиях, остановках общественного транспорта и объектах культуры, например на памятниках.

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