Путин поздравил депутатов ГД нового созыва с победой на выборах

Фото: duma.gov.ru

Владимир Путин поздравил депутатов Государственной думы IX созыва с победой на прошедших выборах. Также он отдельно поприветствовал парламентариев, которые впервые представляют новые регионы.

Глава государства 30 сентября приехал на первое пленарное заседание нового созыва депутатов. В ходе своего выступления Путин напомнил им об особой ответственности перед теми, кто за них голосовал.

"Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи", – подчеркнул президент.

Путин также отметил, что состав Госдумы обновился почти наполовину. Это, по его словам, обеспечит и качественное развитие парламентаризма, и преемственность в законодательной работе.

Помимо этого, президент подчеркнул, что широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны СВО.

"Люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. <...> Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усиливать депутатский корпус", – сказал российский лидер.

В ходе своего выступления он также призвал депутатов находить оптимальные решения в принятии каждого закона, чтобы обеспечить качество законодательства. Глава государства заявил, что рассчитывает на то, что ключевые решения будут приниматься при солидарной, консолидированной поддержке всех парламентских партий депутатов.

"Желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое. Успехов!" – сказал президент в заключение своей речи.

Выборы депутатов ГД прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%, всего проголосовали 67 448 094 человека.

По итогам подсчета голосов партия "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1.

Спикером ГД избран Вячеслав Володин. Также Госдума уже утвердила два новых комитета. Речь идет о комитете по уголовному и административному законодательству, а также о комитете по цифровому развитию и искусственному интеллекту.