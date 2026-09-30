Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Решение принято из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов. Узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло авиагавани.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – добавили в пресс-службе.

Ранее аналогичный режим работы вводился в Домодедово и Жуковском рано утром 30 сентября. Позднее прием и выпуск воздушных судов возобновили. Причиной обслуживания рейсов по согласованию стали ограничения на использование воздушного пространства.