Песков: в России нет политзаключенных

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Россия категорически отрицает наличие у себя политических заключенных, поэтому вопрос их освобождения в обмен на смягчение санкций США не поднимался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский президент Дональд Трамп хочет добиться улучшения отношений с Москвой через смягчение санкций. При этом план якобы предполагает взаимную сделку: Кремль освобождает некоторых политзаключенных, а Вашингтон частично снимает рестрикции.

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли сторонами нечто подобное, Песков подчеркнул, что данная тема не могла рассматриваться в таком виде, поскольку Москва категорически отрицает наличие каких-либо политических заключенных. В связи с этим такая постановка вопроса "абсолютно неуместна".

При этом пресс-секретарь президента отметил, что российские спецслужбы продолжают регулярные контакты по вопросам обменов заключенными, которые имели место ранее.

Ранее глава Белого дома подписал закон об "адских санкциях" в отношении России. Он вводит ограничения для высшего политического и военного руководства РФ и государственных компаний. Помимо этого, вводятся вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. На 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп допустил, что воспользуется расширенными полномочиями, полученными после подписания закона.

