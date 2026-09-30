Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 13:18

Политика
Главная / Новости /

Песков: в России нет политзаключенных

В России нет политзаключенных – Песков

Фото: kremlin.ru

Россия категорически отрицает наличие у себя политических заключенных, поэтому вопрос их освобождения в обмен на смягчение санкций США не поднимался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский президент Дональд Трамп хочет добиться улучшения отношений с Москвой через смягчение санкций. При этом план якобы предполагает взаимную сделку: Кремль освобождает некоторых политзаключенных, а Вашингтон частично снимает рестрикции.

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли сторонами нечто подобное, Песков подчеркнул, что данная тема не могла рассматриваться в таком виде, поскольку Москва категорически отрицает наличие каких-либо политических заключенных. В связи с этим такая постановка вопроса "абсолютно неуместна".

При этом пресс-секретарь президента отметил, что российские спецслужбы продолжают регулярные контакты по вопросам обменов заключенными, которые имели место ранее.

Ранее глава Белого дома подписал закон об "адских санкциях" в отношении России. Он вводит ограничения для высшего политического и военного руководства РФ и государственных компаний. Помимо этого, вводятся вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. На 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп допустил, что воспользуется расширенными полномочиями, полученными после подписания закона.

Читайте также


властьполитика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика