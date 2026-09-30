Прощание с критиком Соседовым завершилось на Троекуровском кладбище

Фото: Москва 24

Церемония прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым и его отпевание завершились в Большом зале Троекуровского кладбища. Далее его похоронят рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Московской области.

Проститься с критиком пришли сотни человек, в том числе его 90-летняя мать, а также коллеги по цеху. Среди них – народный артист РФ Эдгард Запашный, телеведущая Лера Кудрявцева, певцы Алексей Глызин, Наташа Королева и Наталья Гулькина, пародист Александр Песков, актер Алексей Елистратов и другие.

В центре сцены установили гроб, рядом с которым стоял портрет музыкального критика. Венки на церемонию прислали фонд Игоря Сандлера и телекомпания НТВ.

Соседов умер 23 сентября в городе Нерюнгри в Якутии, куда приехал для участия в составе жюри конкурса моды и красоты. Ему было 58 лет.

Мать критика рассказала, что сын скончался во время хирургического вмешательства после падения с лестницы в гостинице. Директор отеля Тамерлан Караев позднее уточнил, что журналист не падал, а потерял сознание из-за плохого самочувствия.