Захарова сравнила слова главы МИД Британии Милибэнда со сценой из "Алисы в Стране чудес"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление главы МИД Британии Эда Милибэнда о России и поддержке Украины, сравнив его выступление со сценой из "Алисы в Стране чудес". Об этом пишет RT со ссылкой на телеграм-канал дипломата.

"Милибэнд зашелся в русофобском угаре. Как же все это, даже визуально, напоминает "Алису в Стране чудес", – написала Захарова.

К публикации она приложила видеозапись выступления Милибэнда, в котором тот заявил, что Великобритания продолжит противостоять якобы исходящим от России угрозам. Также представитель МИД опубликовала фрагмент мультфильма с эпизодом чаепития у Безумного Шляпника.

Ранее российский МИД выразил протест временной поверенной в делах Великобритании в РФ Дейни Долакии из-за наращивания Лондоном поставок БПЛА Украине. В ведомстве подчеркнули, что действия королевства приводят лишь к эскалации и затягиванию конфликта.