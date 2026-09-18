Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Великобритании в России Дейни Долакии из-за наращивания Лондоном поставок БПЛА и других систем вооружений киевскому режиму. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Москва указала Лондону, что действия королевства приводят лишь к эскалации и затягиванию конфликта, что отодвигает перспективу политического урегулирования. При этом Британия из-за своих поставок дальнобойных наступательных вооружений становится соучастником террористических и военных преступлений Украины.

Британской стороне также предъявлен перечень международных обязательств, которые она нарушила, оказывая поддержку Киеву. Дополнительно дипломаты разъяснили риски и тщетность действий Лондона на фоне превосходства Вооруженных сил России в зоне СВО.

Кроме того, МИД РФ подтвердил, что Москва оставляет за собой право отвечать на действия Великобритании, а любые британские военные объекты на Украине, которые используются для ударов по территории России, являются законной целью.

"Британской стороне предъявлено требование отказаться от проводимой эскалационной линии и перевести свои действия в русло соответствующих международных обязательств", – резюмировали в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал планы Лондона предоставить Киеву данные для изготовления дальнобойных ракет SCALP, назвав Лондон соучастником войны против РФ на стороне Украины.

Он говорил, что Великобритания в целом постоянно "подливает масло в огонь" конфликта на Украине и препятствует мирному урегулированию. В это же время Москва уверена в победе в специальной военной операции и продолжает ее из-за отсутствия условий для мирного урегулирования, добавлял он.

