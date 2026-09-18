Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 12:42

Политика

МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Британии из-за поставок оружия Киеву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Великобритании в России Дейни Долакии из-за наращивания Лондоном поставок БПЛА и других систем вооружений киевскому режиму. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Москва указала Лондону, что действия королевства приводят лишь к эскалации и затягиванию конфликта, что отодвигает перспективу политического урегулирования. При этом Британия из-за своих поставок дальнобойных наступательных вооружений становится соучастником террористических и военных преступлений Украины.

Британской стороне также предъявлен перечень международных обязательств, которые она нарушила, оказывая поддержку Киеву. Дополнительно дипломаты разъяснили риски и тщетность действий Лондона на фоне превосходства Вооруженных сил России в зоне СВО.

Кроме того, МИД РФ подтвердил, что Москва оставляет за собой право отвечать на действия Великобритании, а любые британские военные объекты на Украине, которые используются для ударов по территории России, являются законной целью.

"Британской стороне предъявлено требование отказаться от проводимой эскалационной линии и перевести свои действия в русло соответствующих международных обязательств", – резюмировали в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал планы Лондона предоставить Киеву данные для изготовления дальнобойных ракет SCALP, назвав Лондон соучастником войны против РФ на стороне Украины.

Он говорил, что Великобритания в целом постоянно "подливает масло в огонь" конфликта на Украине и препятствует мирному урегулированию. В это же время Москва уверена в победе в специальной военной операции и продолжает ее из-за отсутствия условий для мирного урегулирования, добавлял он.

Читайте также


политика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика