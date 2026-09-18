Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 12:37

Шоу-бизнес

Актриса из "Очень странных дел" Милли Бобби Браун стала мамой во второй раз

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/milliebobbybrown

Актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела", и ее муж Джейк Бонджови сообщили о пополнении в семье. Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда разместила фотографию, на которой запечатлены рука новорожденного, рука первого ребенка пары, а также мужская и женская руки. На палец актрисы надето кольцо с надписью "мама".

"Привет, малыш", – подписала актриса фото.

Как пишет портал People со ссылкой на собственный источник, пара вновь усыновила ребенка. Первую девочку супруги удочерили в августе 2025 года.

Ранее у 50-летнего музыканта Шона Таро Оно-Леннона, сына певца Джона Леннона и художницы Йоко Оно, родился ребенок. Малыша назвали Аврелием. Интернет-пользователи поздравили с пополнением в семье и отметили сходство младенца со знаменитым дедом.

Тимати заявил, что работает над повышением демографии в стране

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика