Актриса из "Очень странных дел" Милли Бобби Браун стала мамой во второй раз

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/milliebobbybrown

Актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела", и ее муж Джейк Бонджови сообщили о пополнении в семье. Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда разместила фотографию, на которой запечатлены рука новорожденного, рука первого ребенка пары, а также мужская и женская руки. На палец актрисы надето кольцо с надписью "мама".

"Привет, малыш", – подписала актриса фото.

Как пишет портал People со ссылкой на собственный источник, пара вновь усыновила ребенка. Первую девочку супруги удочерили в августе 2025 года.

Ранее у 50-летнего музыканта Шона Таро Оно-Леннона, сына певца Джона Леннона и художницы Йоко Оно, родился ребенок. Малыша назвали Аврелием. Интернет-пользователи поздравили с пополнением в семье и отметили сходство младенца со знаменитым дедом.