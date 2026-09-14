People: Леди Гага приостановила карьеру ради новорожденного ребенка

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Певица Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. – Прим. ред.) и ее жених инвестор Майкл Полански временно отложили рабочие дела, чтобы сосредоточиться на семье. Пара специально освободила свои графики на лето и посвятила время новорожденному ребенку, сообщает "Радио 1" со ссылкой на журнал People.

По словам собеседника издания, певица и инвестор с большой радостью осваивают роль родителей. Он отметил, что Полански после появления малыша стал спокойнее и выглядит счастливым.

О рождении ребенка стало известно после того, как Гагу заметили на прогулке с младенцем. При этом сама артистка пока не подтверждала эту информацию, а ее представители не делали официальных заявлений. Неизвестно также, каким образом ребенок появился на свет.

Желание стать матерью Гага высказывала неоднократно. В 2019 году она говорила о намерении совмещать актерскую карьеру с семейной жизнью, а в октябре 2025 года в эфире шоу Стивена Кольбера назвала материнство своей главной жизненной мечтой.

Ранее появилась информация, что Гага могла тайно выйти замуж за Полански. Окружение артистки сообщало, что давно не получало вестей от певицы. Предполагали, что она сбежала с избранником и пытается зачать ребенка. Также знакомые Гаги отмечали, что она давно хотела создать семью после 40 лет.