Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 11:13

Политика
Главная / Новости /

FT: Хорватия и Италия поддержали снятие санкций с предпринимателя Усманова

Хорватия и Италия поддержали снятие санкций с предпринимателя Усманова – СМИ

Фото: legion-media.com/Photoxpress

Хорватия и Италия поддержали исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию Financial Times (FT).

По данным издания, страны приняли такое решение в надежде достичь компромисса до 15 сентября, когда ЕС должен продлить индивидуальные санкции.

До этого Франция поддержала требование Словакии об исключении Усманова из санкционного списка. По информации журналистов, это вызвало разочарование и удивление у некоторых европейских стран. Париж при этом не уведомил других о своем решении заранее и отказался объяснить его.

Ранее Владимир Путин заявлял, что против России было введено свыше 30 тысяч ограничений, что почти в 2 раза превышает суммарное количество санкций против всех государств мира. Несмотря на это, страна уверенно действует в сложных условиях, опираясь на отечественный бизнес, науку, технологии, образование, инженерные школы и граждан.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикабизнес

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика