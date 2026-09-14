Фото: legion-media.com/Photoxpress

Хорватия и Италия поддержали исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию Financial Times (FT).

По данным издания, страны приняли такое решение в надежде достичь компромисса до 15 сентября, когда ЕС должен продлить индивидуальные санкции.

До этого Франция поддержала требование Словакии об исключении Усманова из санкционного списка. По информации журналистов, это вызвало разочарование и удивление у некоторых европейских стран. Париж при этом не уведомил других о своем решении заранее и отказался объяснить его.

Ранее Владимир Путин заявлял, что против России было введено свыше 30 тысяч ограничений, что почти в 2 раза превышает суммарное количество санкций против всех государств мира. Несмотря на это, страна уверенно действует в сложных условиях, опираясь на отечественный бизнес, науку, технологии, образование, инженерные школы и граждан.

