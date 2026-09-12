Reuters: палата представителей США рассмотрит проект о санкциях против РФ 14 сентября

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Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, инициатором документа стал сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Законопроект уже получил поддержку в сенате США, но в палате представителей он столкнулся с сопротивлением демократов.

Заседание комитета по регламенту палаты назначено на 14 сентября. По данным агентства, согласование данного документа поможет вынести его на рассмотрение полного состава палаты позднее на этой же неделе.

Законопроект предусматривает введение ограничений в отношении высшего политического и военного руководства России, государственных компаний, а также вторичных санкций против торговых партнеров РФ.

Кроме того, документ допускает возможность введения пошлин в размере 100% на товары из стран, являющихся основными покупателями российских нефти и газа.

В посольстве РФ заявили, что новые антироссийские санкции нанесут ущерб прежде всего самим США. В диппредставительстве также отметили неэффективность уже действующих рестрикций.

