Ведущие математики мира заявили об угрозе ИИ для науки

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Группа из 25 математиков, удостоенных Филдсовской премии, выступила с заявлением о том, что искусственный интеллект (ИИ) наносит ущерб математической науке и ее сообществу. Об этом сообщается в документе, опубликованном на тематическом портале Math and AI.

Ученые подчеркивают, что стремление ИИ-компаний использовать решение математических задач в качестве теста производительности вредит науке.

"Цели компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и цели математического сообщества серьезно расходятся", – говорится в заявлении.

Авторы признают, что успехи ИИ в решении сложных задач стали предметом обсуждения даже за пределами математических кругов. Однако, по их мнению, решение задач – лишь "инструмент и средство для достижения главной цели: концептуального понимания и прозрения".

Если разработчики ИИ об этом забудут, этот инструмент может обернуться против самой главной цели, предупреждают математики.

Ранее компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra, назвав ее самой мощной и функциональной в истории. Она ориентирована на работу с компьютерами и браузерами, способна выполнять задачи с высокой скоростью и безопасностью.