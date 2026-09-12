Товарооборот стран ШОС может достичь 720 млрд долларов в 2026 году

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Объем торговли между странами – членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2026 году может достичь 720 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла КНР в России Чжана Ханьхуэя.

Как отметил дипломат, за 25 лет товарооборот между участниками организации вырос почти в 20 раз. При этом ШОС стремится "всегда быть движущей силой развития и процветания". Углубление взаимовыгодного сотрудничества внутри организации, по словам Ханьхуэя, отвечает общим интересам всех государств-членов.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая за январь – август 2026 года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таким образом, объем торговли достиг 185,047 миллиарда долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, за восемь месяцев Китай поставил в Россию товаров на 84,675 миллиарда долларов – рост составил 30,7%. Импорт из России, в свою очередь, увеличился на 26,5% – до 100,372 миллиарда долларов.