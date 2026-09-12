ТАСС: взрывы прозвучали ночью в Киеве и Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серии взрывов прогремели прошедшей ночью в Киеве и Одессе на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения украинских СМИ.

Кроме того, звуки взрывов также раздались в Днепре и Кривом Роге. Местные власти пока не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины, включая Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую и другие области.

Ранее российские войска нанесли удары по дата-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, за неделю с 5 по 11 сентября войска РФ при помощи одного массированного и шести групповых ударов вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. Объекты использовались для приема и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для обеспечения нужд ВСУ.