Трамп заявил, что никогда не нравился журналисту Карлсону

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Президент США Дональд Трамп посетовал, что американский журналист Такер Карлсон никогда не испытывал к нему личной симпатии, несмотря на оказанные ему услуги. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире радиостанции WABC.

"Я бы сказал, что я никогда на самом деле не нравился Такеру Карлсону. Хотя в каком-то смысле я сделал для него очень многое", – отметил Трамп.

Он охарактеризовал свои отношения с журналистом как непостоянные, назвав Карлсона крайне нестабильным человеком, который меняет позицию в зависимости от ситуации.

По словам Трампа, он окончательно прекратил общение с Карлсоном несколько месяцев назад из-за некорректных высказываний журналиста о происходящих в стране процессах, включая военный конфликт с Ираном, против которого тот неоднократно выступал.

Ранее Карлсон выразил сомнение, что США одержали победу в конфликте с Ираном. Он указал, что смена режима в Тегеране не произошла, американские базы в регионе были разрушены или серьезно повреждены, а часть войск США была выведена.

Журналист также призывал американских военных и окружение Трампа саботировать любые его приказы об ударах по территории Ирана, в том числе с помощью ядерного оружия. Карлсон порекомендовал военнослужащим уходить в отставку, ограничить Трампу доступ к ядерным кодам и делать все возможное в рамках закона, чтобы остановить "происходящее безумие".