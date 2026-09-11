ВС РФ за неделю вывели из строя несколько объектов инфраструктуры украинских портов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За неделю с 5 по 11 сентября Вооруженные силы РФ (ВС РФ) при помощи одного массированного и шести групповых ударов вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что объекты использовались для приема и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, под удары в течение недели попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), логистические и распределительные центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и дата-центр.

Аналогичным образом были поражены цеха производства и места хранения БПЛА, безэкипажных катеров и комплектующих, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что военный потенциал России позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО так, что от них "не останется камня на камне".

По словам политика, подобный шаг мог бы стать точкой абсолютного невозврата для всей Земли, а не только для противоборствующих сторон. При этом Москва понимает свою ответственность за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу, однако ее терпение не безгранично.

