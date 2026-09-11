Трехмесячная девочка умерла во время отдыха семьи в палатке в Стаффордшире

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Трехмесячная девочка скончалась во время отдыха с семьей в палаточном лагере в английском графстве Стаффордшир, сообщает News.ru со ссылкой на Metro.

Трагедия произошла во время похода к озеру в лесу неподалеку от Строберри-Лейн. Семья остановилась на ночевку в палатке, однако позднее родители осознали, что с ребенком что-то не так.

На место оперативно выехала бригада санитарной авиации, однако спасти девочку не удалось – ее сердце остановилось. Полиция отмечает, что смерть младенца остается необъяснимой, поскольку предварительно у него не было никаких проблем со здоровьем.

Правоохранители добавили, что расследование пока на ранней стадии, но случай единичный, и, насколько им известно, семья ребенка просто отдыхала в этом районе с палатками.

Ранее в Твери умер годовалый ребенок, выпав из окна квартиры на пятом этаже. По предварительной информации, она была вместе с 9-летним братом. Он поднял ее на подоконник, чтобы она взглянула в окно, однако девочка оперлась на москитную сетку и выпала на улицу. Она скончалась от полученных травм.

