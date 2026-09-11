Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 12:12

Происшествия

Трехмесячная девочка умерла во время отдыха семьи в палатке в Стаффордшире

Фото: 123RF.com/joseh51

Трехмесячная девочка скончалась во время отдыха с семьей в палаточном лагере в английском графстве Стаффордшир, сообщает News.ru со ссылкой на Metro.

Трагедия произошла во время похода к озеру в лесу неподалеку от Строберри-Лейн. Семья остановилась на ночевку в палатке, однако позднее родители осознали, что с ребенком что-то не так.

На место оперативно выехала бригада санитарной авиации, однако спасти девочку не удалось – ее сердце остановилось. Полиция отмечает, что смерть младенца остается необъяснимой, поскольку предварительно у него не было никаких проблем со здоровьем.

Правоохранители добавили, что расследование пока на ранней стадии, но случай единичный, и, насколько им известно, семья ребенка просто отдыхала в этом районе с палатками.

Ранее в Твери умер годовалый ребенок, выпав из окна квартиры на пятом этаже. По предварительной информации, она была вместе с 9-летним братом. Он поднял ее на подоконник, чтобы она взглянула в окно, однако девочка оперлась на москитную сетку и выпала на улицу. Она скончалась от полученных травм.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика