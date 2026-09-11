В США из двух собак извлекли 673 иглы после встречи с дикобразом

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Ветеринары извлекли 673 иглы из двух бродячих собак, пострадавших от нападения дикобраза, в штате Северная Дакота, США, сообщает портал People.

Животные попали в приют с серьезными травмами. По словам сотрудников, собаки несколько дней ходили с иглами в теле, из-за чего почти не могли есть и пить. В местах проколов начала развиваться инфекция.

На осмотре специалисты обнаружили, что иглы застряли в груди, лапах, морде и даже суставах. Под наркозом врачам удалось извлечь 673 иглы. Еще несколько игл вошли слишком глубоко, поэтому их пока не трогали. Ожидается, что в течение нескольких недель они поднимутся к коже, и тогда их можно будет удалить.

Ранее в Иркутской области спасли четырехмесячного котенка Васю. Он принял ядовитый гриб за игрушку и начал его грызть, а через несколько часов у него начались судороги, рвота и диарея.

Васе поставили капельницы, чтобы вывести токсины, восстановить водно-солевой баланс и предотвратить обезвоживание. В итоге его состояние удалось стабилизировать.

