Лавров пошутил про "Большую семерку", приведя слова Путина

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"Большая семерка" ("Группа семи"/G7) носит такое название по недоразумению. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат напомнил слова Владимира Путина, который на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели сказал, что доля G7 в мировом ВВП за последние пять лет составила лишь 29%, тогда как у БРИКС – 40%. В связи с этим российский лидер уточнил, что не понимает, почему "семерку" называют "большой".

"Что такое G7? Я не понял. Про нее президент сегодня сказал уже, что она большой называется по недоразумению", – рассказал Лавров.

Ранее министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС приняли совместное заявление. В нем они отметили устойчивость экономик объединения и их вклад в глобальный рост. Они также намерены повышать глобальную экономическую устойчивость, поддерживать инвестиции и рост, а также сохранять отрытую и инклюзивную глобальную экономическую среду.