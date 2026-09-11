Путин заявил, что Россия открыта к интересным инициативам в промышленности

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к интересным и многообещающим инициативам в промышленности, торговле и туризме. Соответствующее заявление он сделал на Деловом форуме БРИКС.

"Готова с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности, вместе формировать надежные глобальные маршруты", – добавил президент, приведя в пример Трансарктический транспортный коридор и международный коридор "Север – Юг".

Ранее сообщалось, что в Москве с начала года возвели 12 новых высокотехнологичных производств. В их число вошли промышленно-строительный комплекс ГК ФСК в Зеленограде, завод архитектурного бетона концерна "КРОСТ", лабораторный комплекс Московского эндокринного завода и промышленные парки.

Частные инвесторы вложили в проекты около 53 миллиардов рублей. При этом до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 640,4 тысячи квадратных метров современных производственных площадей.