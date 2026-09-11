Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 18:31

Спорт

Мбаппе рассказал об отношении к шуткам о том, что он является диктатором

Фото: ТАСС/AP Photo/Lynne Sladky

Футболист "Реал Мадрида" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что спокойно относится к шутке, что он является диктатором. Его слова приводятся на странице "Золотого мяча" в соцсети Х.

Поводом для мемов стал эпизод в марте 2026 года, когда Мбаппе забрал у французского футболиста Н'голо Канте капитанскую повязку в его день рождения по ходу товарищеского матча сборной Франции с колумбийцами. Пользователи, вспоминая этот и другие моменты, где футболист вел себя надменно, начали изображать его в военном кителе.

"Часть из них смешные, потому что видно, что для многих людей это забавно. Но отчасти это и несмешно, потому что мы знаем, сколько вреда совершили подобные люди. Меня сравнивают с лицами, которые убивали людей, причиняли страдания миллионам – уж такого я никогда не совершал", – отметил спортсмен.

Футболист добавил, что у него смешанные чувства по поводу этих шуток. Он отметил, что некоторые шутки показывают недостаток политической осведомленности у людей.

Ранее представляющий интересы парагвайского сенатора Селесты Амарильи адвокат Дуарте Какавелос пригрозил Мбаппе уголовным делом и экстрадицией в Парагвай из-за скандала с политиком. История началась после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Парагвай проиграл Франции со счетом 0:1. Единственный гол забил Мбаппе.

Сразу после победы французов Амарилья позволила себе расистские высказывания в адрес автора победного гола. Мбаппе в ответ назвал сенатора презренной женщиной. После этого парагвайский политик попросила прощения за свои слова. При этом она потребовала от француза принести ей извинения. В противном случае Амарилья пообещала подать на футболиста в суд.

Читайте также


спортза рубежом

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика