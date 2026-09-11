Мбаппе рассказал об отношении к шуткам о том, что он является диктатором

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Футболист "Реал Мадрида" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что спокойно относится к шутке, что он является диктатором. Его слова приводятся на странице "Золотого мяча" в соцсети Х.

Поводом для мемов стал эпизод в марте 2026 года, когда Мбаппе забрал у французского футболиста Н'голо Канте капитанскую повязку в его день рождения по ходу товарищеского матча сборной Франции с колумбийцами. Пользователи, вспоминая этот и другие моменты, где футболист вел себя надменно, начали изображать его в военном кителе.

"Часть из них смешные, потому что видно, что для многих людей это забавно. Но отчасти это и несмешно, потому что мы знаем, сколько вреда совершили подобные люди. Меня сравнивают с лицами, которые убивали людей, причиняли страдания миллионам – уж такого я никогда не совершал", – отметил спортсмен.

Футболист добавил, что у него смешанные чувства по поводу этих шуток. Он отметил, что некоторые шутки показывают недостаток политической осведомленности у людей.

Ранее представляющий интересы парагвайского сенатора Селесты Амарильи адвокат Дуарте Какавелос пригрозил Мбаппе уголовным делом и экстрадицией в Парагвай из-за скандала с политиком. История началась после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Парагвай проиграл Франции со счетом 0:1. Единственный гол забил Мбаппе.

Сразу после победы французов Амарилья позволила себе расистские высказывания в адрес автора победного гола. Мбаппе в ответ назвал сенатора презренной женщиной. После этого парагвайский политик попросила прощения за свои слова. При этом она потребовала от француза принести ей извинения. В противном случае Амарилья пообещала подать на футболиста в суд.

