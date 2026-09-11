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11 сентября, 19:11

Политика

Медведев назвал провокацией утверждения, что Россия находится "на пороге мобилизации"

Фото: kremlin.ru

Утверждения противника о том, что Россия якобы находится "на пороге мобилизации", – вранье и провокация ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Госдуму. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил во время поездки в Северо-Западный Федеральный округ, соответствующее видео опубликовано в его канале в мессенджере MAX.

По словам политика, дела у украинской армии плохие, поэтому они разгоняют "пургу" по поводу того, что в России якобы готовится мобилизация.

"Я этим непосредственно занимаюсь по поручению верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации", – подчеркнул Медведев.

По его словам, у Вооруженных сил Украины все настолько плохо, что они сами боятся себе в этом признаться. В некоторых случаях укомплектованность подразделений составляет 20–30%.

В свою очередь, Россия должна довести СВО до победного конца и поставить точку так, чтобы потом "никто не пискнул и не пытался заново все отматывать", добавил Медведев.

Ранее Владимир Путин уточнил, что не существует сценария, при котором России понадобилась бы мобилизация. В стране контракт на военную службу подписывают добровольно, в отличие от того, что происходит на Украине, где "людей, как собак бездомных, улавливают и силой затаскивают на фронт".

Путин назвал слухи о мобилизации попыткой противника повлиять на выборы в Госдуму

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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