Рейс в Москву сел в Красноярске из-за ухудшения самочувствия пассажира

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Самолет рейса Южно-Сахалинск – Москва совершил посадку в Красноярске из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

Рейс SU5823 выполнялся авиакомпанией Ifly по программе "мокрого" лизинга. После приземления пассажира передали бригаде медицинских работников, уточнили в пресс-службе.

Из-за внеплановой посадки вылет из Красноярска в Москву задержан. Как пояснили в авиакомпании, это связано с необходимостью предоставить экипажу отдых. Сейчас пассажиров расселяют в гостиницу.

Ранее швейцарский самолет Boeing 777-300ER подал сигнал бедствия и изменил курс над Атлантическим океаном. Воздушное судно выполняло рейс из Чикаго в Цюрих, его перенаправили в аэропорт Лажис на острове Терсейра.

Причиной подачи сигнала бедствия стал резкий запах в экономклассе, источник которого установить не удалось.