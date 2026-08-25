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25 августа, 14:34

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RTL: швейцарский самолет совершил экстренную посадку на Азорских островах

Швейцарский Boeing 777 подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном

Фото: depositphotos/Feverpitch​

Швейцарский дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER, выполнявший рейс из Чикаго в Цюрих, подал сигнал бедствия и изменил курс над Атлантическим океаном. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал RTL.

Борт перенаправили в аэропорт Лажис на острове Терсейра (Азорские острова). Самолет благополучно приземлился в 08:30 по местному времени (11:30 по московскому).

В авиакомпании Swiss International Airlines уточнили, что причиной подачи сигнала бедствия стал резкий запах в эконом-классе, источник которого установить не удалось.

"Все 222 пассажира и члена экипажа высадились в обычном режиме. Помимо пассажиров, на борту находились 16 членов экипажа, включая 2 пилотов и 14 бортпроводников", – сказано в сообщении перевозчика.

После приземления судна примерно 5 пассажиров и 1 член экипажа прошли профилактический медицинский осмотр, у них кратковременно наблюдались раздражение глаз, тошнота и головная боль.

Ранее ноутбук загорелся на борту самолета American Airlines, следовавшего из Атланты в Даллас. О возгорании экипаж сообщил авиадиспетчерам во время посадки. Экипаж быстро справился с загоревшимся устройством.

Самолет после случившегося благополучно приземлился в Далласе. В результате около 5 пассажиров получили ожоги. После прилета помощь медиков потребовалась 1 пассажиру. Его осмотрели и отпустили.

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