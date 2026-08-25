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25 августа, 13:40

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Юрист Воропаев: штраф в размере 15 тыс руб грозит за парковку байка в подъезде

Автоюрист объяснил, можно ли парковать мотоциклы, питбайки и самокаты в подъезде

Фото: 123RF.com/asiebert25

Мотоциклы, мопеды и самокаты по закону нельзя парковать в подъездах и лифтовых холлах. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил автоюрист Лев Воропаев.

Ранее жильцы одного из столичных ЖК пожаловались в Сети на то, что соседи паркуют мотоциклы прямо в общем холле. Воропаев напомнил, что эта территория относится к эвакуационным путям и, согласно правилам противопожарного режима, утвержденным постановлением правительства РФ № 1479, загромождать ее запрещено.

Никакие средства передвижения, будь то велосипед, самокат, а тем более мотоцикл, питбайк или мопед, работающие на горюче-смазочных материалах, нельзя парковать в подъездах, лифтовых холлах, тамбурах, на лестничных площадках.
Лев Воропаев
автоюрист

Паркующиеся прямо в многоквартирном доме рискуют тем, что кто-то из жильцов пожалуется в МЧС. В таком случае виновному придется заплатить штраф по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ). Для граждан он составит от 5 до 15 тысяч рублей, предупредил эксперт.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что велосипеды и коляски тоже нельзя хранить в подъездах. При этом легализовать такое право нельзя даже после получения согласия на это всех собственников дома.

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