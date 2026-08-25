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25 августа, 12:15

Происшествия

В Москве водитель BMW врезался в препятствие и погиб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Ленинском проспекте водитель автомобиля BMW почувствовал себя плохо, потерял управление и врезался в дерево. В результате ДТП он скончался на месте, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома № 22. Сейчас там работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Нижнем Новгороде легковой автомобиль врезался в остановку "Улица Сурикова". По данным регионального ГАИ, участником ДТП стал автомобиль Mazda. За рулем находился мужчина 1972 года рождения.

Выяснилось, что мужчина выехал на встречную полосу на проспекте Гагарина, после чего наехал на остановочный павильон и пешеходов. В результате погибла женщина, еще троих пострадавших госпитализировали. В прокуратуре заявили, что причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

На Ленинском проспекте автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дерево

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