Житель Новосибирска ограбил супермаркет ради погашения кредита на BMW

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Полиция задержала 51-летнего жителя Новосибирска, который совершил разбойное нападение на супермаркет и похитил сейф с рабочими документами. Об этом сообщило ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел утром 24 августа в магазине на улице Жуковского в Заельцовском районе. Мужчина в маске зашел в торговую точку и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на автомат, заставил охранника вынести сейф на улицу. После этого злоумышленник скрылся, не зная, что денег внутри сейфа нет.

Личность подозреваемого полицейские установили по горячим следам и задержали его совместно с сотрудниками Росгвардии. Выяснилось, что для нападения мужчина использовал охолощенный автомат.

По предварительным данным, он пошел на преступление, чтобы получить деньги для погашения кредита, который ранее взял на покупку автомобиля BMW. Возбуждено уголовное дело.

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