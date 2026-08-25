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25 августа, 14:00

Город

Дни открытых дверей стартовали в обновленных школах запада Москвы

Фото: Ольга Нуромская

С 24 по 29 августа все желающие могут посетить учебные заведения западного округа, открывшиеся после капремонта в рамках программы "Моя школа". Для посетителей проведут экскурсии по обновленным корпусам, расскажут о проведенной модернизации в зданиях и развитии системы столичного образования.

В открытой после реконструкции школе № 1593 на Крылатской улице по приглашению ее директора Марии Ледовской побывал депутат Госдумы Евгений Попов. В апреле парламентарий проверял ход работ в этом учебном корпусе в составе общественной инспекции по капитальному ремонту.

"В обновленном здании школы 1 сентября сядут за парты 780 учеников с 1-го по 11-й классы. Для занятий созданы идеальные условия: вместо привычных предметных классов – универсальные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы. Появилась современная медиатека с читальным залом и зонами для групповой и проектной работы. Оборудованы площадки для выставок. В многофункциональном актовом зале можно проводить спектакли, конференции и лекции. Такое масштабное обновление меняет саму суть образовательного процесса, формируя современную, комфортную и технологичную среду для учебы, творчества и развития детей. В рамках программы "Моя школа" уже реконструировали 55 зданий. В 2026 году планируют завершить ремонт еще 100. Всего модернизируют более 700 школ столицы", – отметил Попов.

Депутат Госдумы добавил, что программа "Моя школа" предполагает также благоустройство территорий возле учебных зданий. У школы № 1593 обустроены зоны тихого отдыха, обновлены газоны и пешеходные дорожки.

Особое внимание в рамках масштабного городского проекта уделяется обновлению инфраструктуры для занятий физической культурой. Благодаря этому, продолжил Попов, на территории корпуса в районе Крылатское теперь также появился современный стадион с оборудованием для сдачи норм ГТО и спортплощадки.

Всего же около модернизируемых по всей Москве образовательных учреждений обустроят более 500 спортивных пространств. Помимо корпуса на Крылатской улице, на западе Москвы после реконструкции вновь примут учеников школы: № 1467 (улица Шолохова, дом 9), № 1018 (Боровское шоссе, дом 18, корпус 4), № 1238 (улица Федосьино, дом 16, корпус 3), № 14 (улица Академика Анохина, дом 36), № 806 (улица Молодогвардейская, дом 19, корпус 2), № 1400 (Можайское шоссе, дом 38, корпус 7).

Кроме реконструкции, в столице идет строительство новых образовательных учреждений. В 2011–2026 годах возвели 734 здания школ и детских садов, в том числе за первые семь месяцев этого года – 23. Кроме того, до 2032 года планируется построить около 460 школ и детских садов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что обновленный корпус школы № 2127, расположенный на Салтыковской улице в районе Новокосино, откроется 1 сентября. Корпус рассчитан на обучение 550 детей 1–6-х классов.

В ходе реконструкции в здании оборудовали кабинеты с перегородками-трансформерами, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания и биологии, кабинеты информатики и информационных технологий, спортивный и хореографический залы. Кроме того, в школе появится медиатека для групповой и индивидуальной работы, многофункциональное пространство для мероприятий, а также обеденный зал.

Школа "Марьина роща" открылась после реконструкции

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