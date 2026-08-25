Открытое горение на складе в Петербурге ликвидировали спустя более чем двое суток

Фото: MAX/"МЧС Санкт-Петербурга"

Открытое горение в складском здании на юго-востоке Санкт-Петербурга ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Сейчас спасатели продолжают проливку отдельных очагов в завалах. Для контроля обстановки привлечены свыше 100 специалистов и 32 единицы техники.

Пожар на складе размером 680 на 120 метров в Санкт-Петербурге начался в ночь на 23 августа. К тушению были привлечены 200 человек и 59 единиц техники.

Работу огнеборцев осложняли неблагоприятные погодные условия и неудовлетворительное противопожарное водоснабжение на территории. Из-за ветра сохранялась угроза перехода пламени на соседние здания.

